NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Southside Bancshares von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Southside Bancshares-Aktie Investoren gebracht.

Southside Bancshares-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Southside Bancshares-Papier letztlich bei 31,72 USD. Bei einem Southside Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 315,259 Southside Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 576,92 USD wert. Mit einer Performance von +5,77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Southside Bancshares wurde am Markt mit 1,01 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at