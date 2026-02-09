Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Lukrative Southside Bancshares-Investition?
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Southside Bancshares von vor einem Jahr verdient
Southside Bancshares-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Southside Bancshares-Papier letztlich bei 31,72 USD. Bei einem Southside Bancshares-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 315,259 Southside Bancshares-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,55 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 576,92 USD wert. Mit einer Performance von +5,77 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Southside Bancshares wurde am Markt mit 1,01 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Southside Bancshares Inc
Analysen zu Southside Bancshares Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Southside Bancshares Inc
|33,75
|0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.