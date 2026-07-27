NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Southside Bancshares von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Southside Bancshares eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Southside Bancshares-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Southside Bancshares-Papier bei 30,10 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 332,226 Anteilen. Die gehaltenen Southside Bancshares-Aktien wären am 24.07.2026 11 365,45 USD wert, da der Schlussstand 34,21 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 13,65 Prozent zugenommen.

Southside Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,01 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at