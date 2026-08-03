Southside Bancshares Aktie
WKN: 923556 / ISIN: US84470P1093
|Lukrativer Southside Bancshares-Einstieg?
|
03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Southside Bancshares-Aktie statt. Der Schlusskurs der Southside Bancshares-Anteile betrug an diesem Tag 34,12 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,931 Southside Bancshares-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.07.2026 auf 32,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 95,28 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 4,72 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Southside Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 969,06 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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