NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Southside Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das Southside Bancshares-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 41,59 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,044 Southside Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.10.2026 809,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,66 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 19,07 Prozent vermindert.

Am Markt war Southside Bancshares jüngst 1,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at