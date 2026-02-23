NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Southside Bancshares-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Southside Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Southside Bancshares-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Southside Bancshares-Anteile betrug an diesem Tag 35,44 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Southside Bancshares-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 28,217 Southside Bancshares-Anteilen. Die gehaltenen Southside Bancshares-Aktien wären am 20.02.2026 926,35 USD wert, da der Schlussstand 32,83 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 7,36 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Southside Bancshares einen Börsenwert von 991,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at