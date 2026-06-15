NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Southside Bancshares-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Southside Bancshares-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 42,26 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 236,630 Southside Bancshares-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 8 147,18 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Papiers am 12.06.2026 auf 34,43 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 8 147,18 USD entspricht einer negativen Performance von 18,53 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Southside Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 1,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at