SS&C Technologies Holdings Aktie
WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007
|Lukrative SS&C Technologies-Investition?
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11.09.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SS&C Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem SS&C Technologies-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der SS&C Technologies-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 32,79 USD. Bei einem SS&C Technologies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,497 SS&C Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SS&C Technologies-Papiers auf 78,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 406,83 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 140,68 Prozent vermehrt.
Am Markt war SS&C Technologies jüngst 18,62 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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