So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SS&C Technologies-Aktien verdienen können.

Am 20.11.2023 wurde die SS&C Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das SS&C Technologies-Papier an diesem Tag 55,12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die SS&C Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 181,422 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SS&C Technologies-Papiers auf 74,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 541,36 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 35,41 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von SS&C Technologies bezifferte sich zuletzt auf 17,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at