SS&C Technologies Holdings Aktie
WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007
|SS&C Technologies-Performance
|
20.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Titel SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SS&C Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 20.11.2023 wurde die SS&C Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das SS&C Technologies-Papier an diesem Tag 55,12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die SS&C Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 181,422 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des SS&C Technologies-Papiers auf 74,64 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 541,36 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 35,41 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von SS&C Technologies bezifferte sich zuletzt auf 17,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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