SS&C Technologies Holdings Aktie

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WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007

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Profitables SS&C Technologies-Investment? 02.10.2026 16:03:37

NASDAQ Composite Index-Titel SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SS&C Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SS&C Technologies-Aktie gebracht.

Am 02.10.2021 wurde das SS&C Technologies-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 70,27 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 14,231 SS&C Technologies-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 01.10.2026 1 116,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 78,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 11,63 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von SS&C Technologies betrug jüngst 18,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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