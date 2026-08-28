SS&C Technologies Holdings Aktie
WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007
|Frühe Investition
|
28.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel SS&C Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SS&C Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das SS&C Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 56,48 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die SS&C Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 177,054 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 83,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 778,68 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,79 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete SS&C Technologies eine Marktkapitalisierung von 19,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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