NASDAQ Composite Index-Titel SS&C Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SS&C Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in SS&C Technologies gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das SS&C Technologies-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 56,48 USD. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die SS&C Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 177,054 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 83,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 778,68 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 47,79 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete SS&C Technologies eine Marktkapitalisierung von 19,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at