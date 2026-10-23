SS&C Technologies Holdings Aktie
WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007
|Rentable SS&C Technologies-Anlage?
|
23.10.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel SS&C Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SS&C Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der SS&C Technologies-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 49,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,101 SS&C Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 799,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79,98 Prozent erhöht.
Zuletzt ergab sich für SS&C Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 20,42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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