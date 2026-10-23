NASDAQ Composite Index-Titel SS&C Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SS&C Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen SS&C Technologies-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der SS&C Technologies-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 49,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,101 SS&C Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 799,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79,98 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für SS&C Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 20,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at