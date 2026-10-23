SS&C Technologies Holdings Aktie

SS&C Technologies Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CV38 / ISIN: US78467J1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable SS&C Technologies-Anlage? 23.10.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel SS&C Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in SS&C Technologies von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen SS&C Technologies-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der SS&C Technologies-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 49,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 20,101 SS&C Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 89,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 799,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79,98 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für SS&C Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 20,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SS&C Technologies Holdings Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu SS&C Technologies Holdings Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SS&C Technologies Holdings Inc 74,32 -6,98% SS&C Technologies Holdings Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen