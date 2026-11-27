So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SS&C Technologies-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das SS&C Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 78,75 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,270 SS&C Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SS&C Technologies-Aktie auf 78,79 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 100,05 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +0,05 Prozent.

Insgesamt war SS&C Technologies zuletzt 18,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at