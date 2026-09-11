NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Starbucks von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Starbucks-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Starbucks-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Starbucks-Anteile bei 54,35 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Starbucks-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,840 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 182,56 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Anteils am 10.09.2026 auf 99,22 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 182,56 USD entspricht einer Performance von +82,56 Prozent.

Insgesamt war Starbucks zuletzt 114,08 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at