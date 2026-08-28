NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Starbucks von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Starbucks-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Starbucks-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 97,04 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 10,305 Starbucks-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 27.08.2026 auf 107,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 105,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 10,53 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Starbucks betrug jüngst 123,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at