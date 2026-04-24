Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Frühe Investition
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24.04.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Starbucks-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Starbucks-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Starbucks-Anteile bei 57,68 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 17,337 Starbucks-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 725,73 USD, da sich der Wert einer Starbucks-Aktie am 23.04.2026 auf 99,54 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 72,57 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Starbucks belief sich jüngst auf 113,69 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com