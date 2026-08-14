NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Starbucks-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 14.08.2016 wurde das Starbucks-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 55,47 USD. Bei einem Starbucks-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 180,278 Starbucks-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Starbucks-Aktie auf 108,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 569,14 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 95,69 Prozent gleich.

Der Marktwert von Starbucks betrug jüngst 124,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at