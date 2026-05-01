NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Starbucks-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Starbucks-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Starbucks-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Starbucks-Anteile bei 82,01 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 121,936 Starbucks-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 843,56 USD, da sich der Wert einer Starbucks-Aktie am 30.04.2026 auf 105,33 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 28,44 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Starbucks belief sich jüngst auf 120,50 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at