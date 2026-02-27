NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Starbucks-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Starbucks gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Starbucks-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Starbucks-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 58,34 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 171,409 Starbucks-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Starbucks-Papiers auf 98,08 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 811,79 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 68,12 Prozent vermehrt.

Starbucks wurde am Markt mit 111,37 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at