NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Starbucks-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Starbucks-Aktie gebracht.

Das Starbucks-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 86,44 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Starbucks-Aktie investiert hat, hat nun 1,157 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Starbucks-Papiers auf 107,26 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 124,09 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 24,09 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Starbucks betrug jüngst 125,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at