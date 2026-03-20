Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Frühe Anlage
|
20.03.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel hätte eine Investition in Starbucks von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Starbucks-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 106,34 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Starbucks-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 94,038 Starbucks-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Starbucks-Papiers auf 95,83 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 011,66 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,88 Prozent abgenommen.
Der Starbucks-Wert an der Börse wurde auf 108,84 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: dailin / Shutterstock.com
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