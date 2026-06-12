NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel hätte eine Investition in Starbucks von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Starbucks-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Starbucks-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 112,56 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Starbucks-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 88,842 Starbucks-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 11.06.2026 9 086,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102,28 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 9,13 Prozent.

Am Markt war Starbucks jüngst 112,56 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at