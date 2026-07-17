Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Starbucks-Investition
|
17.07.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor 10 Jahren verdient
Starbucks-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Starbucks-Aktie bei 57,41 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 17,419 Starbucks-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 108,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 887,65 USD wert. Das entspricht einem Plus von 88,77 Prozent.
Der Starbucks-Wert an der Börse wurde auf 119,66 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TwinDesign / Shutterstock.com
Nachrichten zu Starbucks Corp.
|
10.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Starbucks-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09.07.26
|Aktien von Microsoft und IBM schwächer: Starbucks entwickelt eigene KI-Tools und bedroht Softwaregeschäft (finanzen.at)
|
06.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 fester (finanzen.at)
|
06.07.26