Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

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Starbucks-Investition 17.07.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor 10 Jahren verdient

NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Starbucks-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Starbucks-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Starbucks-Aktie bei 57,41 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 17,419 Starbucks-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 108,37 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 887,65 USD wert. Das entspricht einem Plus von 88,77 Prozent.

Der Starbucks-Wert an der Börse wurde auf 119,66 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TwinDesign / Shutterstock.com

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