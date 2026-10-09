Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Starbucks-Investmentbeispiel
|
09.10.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Starbucks-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 53,46 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Starbucks-Aktie investierten, hätten nun 18,706 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 93,21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 743,55 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 74,35 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Starbucks belief sich zuletzt auf 106,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com
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