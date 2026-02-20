Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
Starbucks-Investmentbeispiel
|
20.02.2026 16:04:32
NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das Starbucks-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 103,37 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Starbucks-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,674 Starbucks-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 926,77 USD, da sich der Wert einer Starbucks-Aktie am 19.02.2026 auf 95,80 USD belief. Mit einer Performance von -7,32 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Starbucks wurde jüngst mit einem Börsenwert von 109,10 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
