NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Starbucks von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Starbucks-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Starbucks-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Starbucks-Aktie bei 119,05 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,400 Starbucks-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.08.2026 883,33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 105,16 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,67 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Starbucks belief sich zuletzt auf 121,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at