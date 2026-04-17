Starbucks Aktie

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WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

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Lukrativer Starbucks-Einstieg? 17.04.2026 16:04:41

NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Starbucks von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Starbucks von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Starbucks-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Starbucks-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Starbucks-Papier letztlich bei 118,34 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,845 Starbucks-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 83,12 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Papiers am 16.04.2026 auf 98,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 16,88 Prozent.

Starbucks markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 112,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: TwinDesign / Shutterstock.com

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