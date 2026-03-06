Starbucks Aktie
WKN: 884437 / ISIN: US8552441094
|Rentables Starbucks-Investment?
|
06.03.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Starbucks von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Starbucks-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Starbucks-Anteile an diesem Tag 105,47 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,948 Starbucks-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 93,57 USD, da sich der Wert einer Starbucks-Aktie am 05.03.2026 auf 98,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,43 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Starbucks eine Marktkapitalisierung von 110,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TwinDesign / Shutterstock.com
Nachrichten zu Starbucks Corp.
|
27.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Starbucks-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
20.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Starbucks von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.02.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
06.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Starbucks-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Starbucks-Investment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)