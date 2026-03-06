Starbucks Aktie

Rentables Starbucks-Investment? 06.03.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Starbucks von vor einem Jahr bedeutet

NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Starbucks von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Starbucks-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Starbucks-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Starbucks-Anteile an diesem Tag 105,47 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,948 Starbucks-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 93,57 USD, da sich der Wert einer Starbucks-Aktie am 05.03.2026 auf 98,69 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,43 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Starbucks eine Marktkapitalisierung von 110,27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

