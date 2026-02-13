NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Starbucks-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Starbucks-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Starbucks-Aktie an diesem Tag bei 108,52 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,921 Starbucks-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Starbucks-Aktie auf 96,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 89,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,84 Prozent verringert.

Am Markt war Starbucks jüngst 112,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at