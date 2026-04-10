Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

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Lukrativer Starbucks-Einstieg? 10.04.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Starbucks-Aktie Anlegern gebracht.

Am 10.04.2023 wurden Starbucks-Anteile an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Starbucks-Anteile letztlich bei 104,74 USD. Bei einem Starbucks-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 95,475 Starbucks-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 253,39 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Anteils am 09.04.2026 auf 96,92 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,47 Prozent.

Starbucks erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 111,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: dailin / Shutterstock.com

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