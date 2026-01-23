Starbucks Aktie

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

Investmentbeispiel 23.01.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Starbucks-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Starbucks-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 103,91 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,962 Starbucks-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 92,22 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Papiers am 22.01.2026 auf 95,83 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 7,78 Prozent eingebüßt.

Jüngst verzeichnete Starbucks eine Marktkapitalisierung von 114,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

