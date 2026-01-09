Starbucks Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte ein Starbucks-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Starbucks-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Starbucks-Anteile bei 92,60 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,799 Starbucks-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 952,27 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Anteils am 08.01.2026 auf 88,18 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,77 Prozent abgenommen.
Am Markt war Starbucks jüngst 98,47 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
