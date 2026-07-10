Starbucks Aktie

Starbucks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 884437 / ISIN: US8552441094

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Lukratives Starbucks-Investment? 10.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Starbucks-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Starbucks-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Starbucks-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Starbucks-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Starbucks-Aktie letztlich bei 117,47 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Starbucks-Aktie investiert hat, hat nun 0,851 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Starbucks-Papiers auf 106,41 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,58 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 9,42 Prozent vermindert.

Insgesamt war Starbucks zuletzt 118,14 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: dailin / Shutterstock.com

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