Steel Dynamics Aktie
WKN: 903772 / ISIN: US8581191009
|Dividenden-Aktie
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07.05.2026 16:36:44
NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Steel Dynamics Aktionären eine Freude
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics am 06.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,00 USD je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,70 Prozent. 291,18 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,03 Prozent.
Veränderung der Dividendenrendite
Letztlich notierte die Steel Dynamics-Aktie am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 241,85 USD. Für das Jahr 2025 verzeichnet der Steel Dynamics-Titel eine Dividendenrendite von 1,18 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 1,61 Prozent.
Steel Dynamics-Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite
Innerhalb von 1 Jahr hat der Kurs von Steel Dynamics via NASDAQ 85,04 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Gewinn von 85,94 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Steel Dynamics- Dividendenschätzung
Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 2,12 USD. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 0,88 Prozent reduzieren.
Kerndaten von Dividenden-Titel Steel Dynamics
Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Steel Dynamics beläuft sich aktuell auf 34,312 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Steel Dynamics weist aktuell ein KGV von 21,21 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Steel Dynamics auf 18,177 Mrd.USD, das EPS machte 7,99 USD aus.
Redaktion finanzen.at
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