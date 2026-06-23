NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Steel Dynamics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Steel Dynamics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 25,56 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 391,236 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 22.06.2026 98 192,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 250,98 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 881,92 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Steel Dynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 35,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at