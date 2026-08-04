NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Steel Dynamics eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.08.2023 wurde die Steel Dynamics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 103,79 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 96,348 Steel Dynamics-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 24 894,50 USD, da sich der Wert eines Steel Dynamics-Anteils am 03.08.2026 auf 258,38 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 148,94 Prozent angezogen.

Steel Dynamics wurde am Markt mit 36,06 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at