NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Steel Dynamics-Aktie Investoren gebracht.

Steel Dynamics-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Steel Dynamics-Papier an diesem Tag bei 107,22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,327 Steel Dynamics-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 230,39 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 148,76 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 114,88 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Steel Dynamics zuletzt 33,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at