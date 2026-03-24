NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Steel Dynamics gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Steel Dynamics-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 46,07 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 21,706 Steel Dynamics-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 617,10 USD, da sich der Wert eines Steel Dynamics-Anteils am 23.03.2026 auf 166,64 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 261,71 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Steel Dynamics belief sich zuletzt auf 24,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at