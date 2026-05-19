Steel Dynamics Aktie
WKN: 903772 / ISIN: US8581191009
|Lohnende Steel Dynamics-Investition?
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19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Steel Dynamics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,21 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,607 Steel Dynamics-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 367,43 USD, da sich der Wert eines Steel Dynamics-Papiers am 18.05.2026 auf 228,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 267,43 Prozent erhöht.
Steel Dynamics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 33,01 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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