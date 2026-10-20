Steel Dynamics Aktie
WKN: 903772 / ISIN: US8581191009
|Steel Dynamics-Performance
|
20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor einem Jahr abgeworfen
Am 20.10.2025 wurde die Steel Dynamics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 146,28 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,836 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 676,03 USD, da sich der Wert eines Steel Dynamics-Anteils am 19.10.2026 auf 245,17 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,60 Prozent angezogen.
Alle Steel Dynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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