NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Steel Dynamics-Aktien gewesen.

Am 20.10.2025 wurde die Steel Dynamics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 146,28 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,836 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 676,03 USD, da sich der Wert eines Steel Dynamics-Anteils am 19.10.2026 auf 245,17 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 67,60 Prozent angezogen.

Alle Steel Dynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at