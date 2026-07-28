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Steel Dynamics Aktie

Steel Dynamics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903772 / ISIN: US8581191009

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Steel Dynamics-Anlage unter der Lupe 28.07.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Steel Dynamics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Steel Dynamics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 130,23 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,679 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.07.2026 auf 250,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 921,83 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 92,18 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Steel Dynamics betrug jüngst 35,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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