Steel Dynamics Aktie
WKN: 903772 / ISIN: US8581191009
|Steel Dynamics-Anlage im Blick
|
10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steel Dynamics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 10.11.2016 wurden Steel Dynamics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 32,35 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Steel Dynamics-Papier investiert hätte, hätte er nun 30,912 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.11.2026 gerechnet (227,56 USD), wäre die Investition nun 7 034,31 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 603,43 Prozent angewachsen.
Steel Dynamics wurde am Markt mit 31,53 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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