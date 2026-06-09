NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Steel Dynamics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Steel Dynamics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 99,22 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,008 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.06.2026 269,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 267,20 USD belief. Damit wäre die Investition 169,30 Prozent mehr wert.

Steel Dynamics wurde am Markt mit 38,81 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at