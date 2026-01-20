NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steel Dynamics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Steel Dynamics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Steel Dynamics-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 108,02 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,258 Steel Dynamics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 606,92 USD, da sich der Wert eines Steel Dynamics-Papiers am 16.01.2026 auf 173,58 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 60,69 Prozent zugenommen.

Steel Dynamics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at