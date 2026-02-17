NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Steel Dynamics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 17.02.2023 wurde die Steel Dynamics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 124,97 USD wert. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hat, hat nun 80,019 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.02.2026 auf 191,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 338,08 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 53,38 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Steel Dynamics eine Marktkapitalisierung von 27,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at