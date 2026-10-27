NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Steel Dynamics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Steel Dynamics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Steel Dynamics-Papier an diesem Tag 104,11 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 96,052 Steel Dynamics-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 22 817,21 USD, da sich der Wert einer Steel Dynamics-Aktie am 26.10.2026 auf 237,55 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 128,17 Prozent angezogen.

Steel Dynamics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 33,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at