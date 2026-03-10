NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Steel Dynamics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Steel Dynamics-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Steel Dynamics-Papiers betrug an diesem Tag 119,40 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investierten, hätten nun 83,752 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 09.03.2026 15 273,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 182,36 USD belief. Damit wäre die Investition 52,73 Prozent mehr wert.

Am Markt war Steel Dynamics jüngst 26,39 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at