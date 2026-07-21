NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Steel Dynamics-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Steel Dynamics gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Steel Dynamics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 26,09 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Steel Dynamics-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,833 Steel Dynamics-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 883,44 USD, da sich der Wert eines Steel Dynamics-Anteils am 20.07.2026 auf 230,49 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 783,44 Prozent erhöht.

Insgesamt war Steel Dynamics zuletzt 33,93 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at