NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Steel Dynamics-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Steel Dynamics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Steel Dynamics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Steel Dynamics-Papier an diesem Tag 133,28 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Steel Dynamics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 75,030 Steel Dynamics-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 24.08.2026 auf 229,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 202,13 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 72,02 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Steel Dynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 32,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at