Wer vor Jahren in Steel Dynamics-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Steel Dynamics-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 155,07 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hat, hat nun 64,487 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 14 551,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 225,65 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,51 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Steel Dynamics belief sich zuletzt auf 32,60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at