Steel Dynamics Aktie
WKN: 903772 / ISIN: US8581191009
|Profitable Steel Dynamics-Anlage?
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17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steel Dynamics von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Steel Dynamics-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 155,07 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Steel Dynamics-Aktie investiert hat, hat nun 64,487 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.11.2026 14 551,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 225,65 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 45,51 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Steel Dynamics belief sich zuletzt auf 32,60 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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