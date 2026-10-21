Steven Madden Aktie
WKN: 898166 / ISIN: US5562691080
|Lukrative Steven Madden-Investition?
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21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steven Madden von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 21.10.2021 wurde die Steven Madden-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 43,90 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Steven Madden-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 227,790 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 10 264,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,06 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 2,64 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Steven Madden belief sich zuletzt auf 3,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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